Hospital Santo Antônio recebe R$ 500 mil em emendas do Republicanos

O Hospital Santo Antônio (HSA), de Tenente Portela, foi contemplado com R$ 500 mil em emendas parlamentares destinadas ao custeio de serviços de saúde. Os recursos são oriundos de indicações do senador Hamilton Mourão e da deputada federal Franciane Bayer, ambos do partido Republicanos. A entrega simbólica ocorreu no final da tarde de segunda-feira, 16 de junho, durante encontro realizado na sede da instituição.

A presidente do HSA, Mirna Braucks, acompanhada de colaboradores, recepcionou os representantes locais do Republicanos para oficializar o recebimento das emendas. Os valores estão incluídos no Orçamento da União de 2025 e serão aplicados em duas áreas: R$ 350 mil para o custeio de serviços de saúde especializada e R$ 150 mil para assistência hospitalar e ambulatorial.

Com este novo repasse, o Republicanos soma R$ 2.373.000,00 em recursos destinados ao município de Tenente Portela nos últimos dois anos, por meio das atuações parlamentares do senador Mourão e dos deputados federais Franciane Bayer e Carlos Gomes.

Entre os repasses já realizados, destacam-se:

• R$ 1.140.000,00 para obras de asfaltamento da Rua Tamandaré;

• R$ 483.000,00 para melhorias no Ginásio de Esportes do bairro Perpétuo Socorro;

• R$ 250.000,00 para a Saúde Municipal, utilizados na aquisição de dois automóveis;

• R$ 500.000,00 agora destinados ao Hospital Santo Antônio.

Em Tenente Portela, o Republicanos integra a base do governo municipal e é representado na Câmara de Vereadores pelo parlamentar Jaine Sales, o Diube.