Município participa de debates sobre saúde ocupacional em evento estadual

Entre os dias 13 e 15 de junho, representantes do município de Barra do Guarita participaram da 4ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Rio Grande do Sul, realizada em Porto Alegre. A comitiva local foi composta por delegados indicados pelo Conselho Municipal de Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde.

Com o tema “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano”, o evento reuniu mais de 600 delegados de 151 municípios gaúchos. A conferência estadual teve como objetivo discutir avanços e desafios na área da saúde ocupacional, com foco no fortalecimento das políticas públicas voltadas à proteção da saúde dos trabalhadores.

Entre os principais eixos debatidos estiveram:

As novas relações de trabalho e seus impactos na saúde;

O fortalecimento da política pública de saúde do trabalhador;

A ampliação da participação popular e do controle social no SUS.

As propostas aprovadas durante a conferência estadual serão levadas à 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que ocorrerá em agosto, em Brasília.