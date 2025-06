Rodovia goiana entre Jataí e Aragarças passa a se chamar Maguito Vilela

A Comissão de Infraestrutura (CI) aprovou, nesta terça-feira (17), projeto de lei que reorganiza a denominação de diversos trechos da rodovia BR-158 e presta homenagem ao ex-governador e ex-senador Maguito Vilela.

Aprovado em caráter terminativo, o PL 4.562/2023 , da Câmara dos Deputados, segue para sanção presidencial, caso não haja recurso para análise no Plenário.

A proposta modifica a redação da Lei 11.678, de 2008 , para consolidar a nomenclatura oficial de quatro trechos da BR-158 e revogar normas anteriores que tratavam do tema. Conforme o texto, ficam oficialmente denominados:

Rodovia Maguito Vilela, no trecho entre Jataí e Aragarças (GO);

Rodovia Deputado Flávio Derzi, entre Três Lagoas e Cassilândia (MS);

Rodovia Dr. Mário Ortiz de Vasconcellos, entre Santa Maria e Rosário do Sul (RS);

Estrada Prefeito Horácio Amaral, entre Campo Mourão e Roncador (PR).

Relator da matéria, o senador Cleitinho (Republicanos-MG) ressaltou no parecer que a proposta busca promover a organização legislativa ao consolidar as denominações em um único texto legal, além de destacar a relevância do legado público de Maguito Vilela, político com trajetória marcante no estado de Goiás e no país.

Ele exerceu os cargos de vereador, deputado estadual e federal, governador de Goiás, senador da República e prefeito de Aparecida de Goiânia e de Goiânia. Durante a reunião na CI, o senador Jayme Campos (União-MT) reforçou o mérito da homenagem ao ex-senador.

— Com certeza essa é uma das homenagens que prestamos a um dos valorosos homens públicos do país. O conheci na juventude, infelizmente Deus o levou cedo, mas fez um trabalho extraordinário. Maguito foi um homem de caráter invejável e que com certeza deixou marcas indeléveis como gestor — declarou.

A proposta também revoga as Leis 13.597, de 2018 , e 14.427, de 2022 , que anteriormente dispunham sobre parte da denominação dos trechos agora organizados em novo texto.