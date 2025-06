Rede Estadual abre período de matrículas para Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional na quinta (19)

A partir de quinta-feira (19/6), a Secretaria da Educação (Seduc) irá abrir o período da chamada pública escolar para o segundo semestre letivo de 2025. As vagas incluem os cursos de qualificação profissional gratuitos, com mais de 8 mil oportunidades disponíveis em todo o Estado, e as inscrições para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). A iniciativa traz uma série de novidades, demonstrando um avanço na política de inclusão na Rede Estadual, como a integração da qualificação profissional com a retomada dos estudos, por meio da Educação Profissional e Tecnológica - EPT (EJATEC).

As inscrições devem ser feitas na nova página de matrículas, que será disponibilizada na internet na quinta-feira (19/6). A plataforma, desenvolvida com um design mais intuitivo, foi criada para simplificar o processo de inscrição. O prazo termina no dia 2 de julho. A matrícula será confirmada presencialmente entre os dias 29 de julho e 1º de agosto. O segundo semestre letivo da Rede Estadual começa em 4 de agosto. Essas ações demonstram como o governador Eduardo Leite trata a área da educação como prioritária com o propósito de investir no futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Na Educação Profissional, os cursos são ofertados nas modalidades integrado, concomitante e subsequente ao Ensino Médio, com formação em áreas como saúde, administração, logística e agropecuária. A EJA, por sua vez, atende jovens e adultos que não concluíram o Ensino Fundamental ou Médio, sendo que o critério para se inscrever na modalidade é possuir idade mínima de 15 anos para o Ensino Fundamental e 18 anos para o Ensino Médio.

A EJATEC representa uma nova modalidade de oferta educacional ao integrar a EJA à Educação Profissional e Tecnológica. A proposta oferece cursos de qualificação profissional voltados para o terceiro segmento como assistente de serviços jurídicos, assistente de logística, assistente administrativo, assistente de projetos sociais, recepcionista em serviços de saúde, com possibilidade de aproveitamento em cursos técnicos subsequentes.

Ações afirmativas na Educação Profissional

Pela primeira vez, a Seduc terá reserva de vagas para a Educação Profissional, que envolve os cursos técnicos concomitantes e subsequentes realizados nas escolas estaduais. A ação afirmativa, que começa a ser implementada no processo de inscrição do segundo semestre letivo deste ano, garante que 30% das matrículas em cada curso deve ser direcionado para candidatos autodeclarados negros, indígenas e para pessoas com deficiência (PCDs).