Município participa de debate técnico sobre medicamentos essenciais no SUS

O município de Derrubadas esteve representado em um importante encontro técnico sobre assistência farmacêutica, realizado na terça-feira, 17, na sede da FAMURS, em Porto Alegre. Participaram da atividade o secretário municipal de Saúde, Ângelo Oliveira, e o farmacêutico Vitor Assunção.

O evento reuniu gestores e profissionais da saúde de diversos municípios do estado com o objetivo de promover o aprimoramento da assistência farmacêutica no âmbito municipal. Em pauta, estiveram temas como a organização do setor no SUS, a padronização de medicamentos com base em critérios técnicos, e o fortalecimento das Comissões de Farmácia e Terapêutica (CFTs) como ferramentas essenciais para uma gestão pública eficiente e um uso racional dos medicamentos.

Um dos focos centrais do encontro foi a atualização da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais), um instrumento estratégico para a definição dos medicamentos disponibilizados gratuitamente à população. A REMUME é elaborada com base na RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), mas adaptada à realidade de cada município, levando em conta o perfil epidemiológico local e os recursos disponíveis.

Segundo o secretário Ângelo Oliveira, participar desse tipo de iniciativa é fundamental para qualificar os serviços de saúde oferecidos no município e alinhar as práticas locais às diretrizes do Ministério da Saúde.

“O fortalecimento da assistência farmacêutica e a constante atualização da REMUME são ações que impactam diretamente na qualidade do atendimento à população”, destacou.

Já o farmacêutico Vitor Assunção enfatizou que manter uma lista de medicamentos essencial bem estruturada reduz a judicialização, melhora o acesso e garante maior eficiência e transparência na gestão pública.

“É uma forma concreta de garantir o uso racional dos medicamentos, respeitando as necessidades da comunidade e os limites do sistema”, concluiu.