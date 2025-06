Município recebe emenda parlamentar para aquisição de veículo sanitário acessível

O município de Miraguaí foi contemplado com uma emenda individual do senador Luis Carlos Heinze (PP), no valor de R$ 385.723,00, destinada ao Orçamento Geral da União de 2025.

O recurso será aplicado na estruturação da rede de serviços de Atenção Primária à Saúde, com a aquisição de um veículo sanitário adaptado, que contará com acessibilidade para cadeirantes, ampliando a inclusão e a mobilidade dos usuários do sistema público de saúde.

O prefeito Leonir Hartk (Neco) recebeu oficialmente o ofício comunicando a destinação da emenda. Ele destacou que a conquista é resultado direto da agenda institucional realizada em Brasília, em fevereiro deste ano, quando levou as demandas do município ao parlamentar.

“Essa é uma vitória da nossa comunidade. Agradeço ao senador Heinze pela atenção e pelo compromisso com Miraguaí, atendendo prontamente à nossa solicitação”, afirmou o prefeito.

A aquisição do veículo representa um importante reforço na estrutura da saúde pública local, promovendo mais conforto, acessibilidade e qualidade no atendimento à população.

Com informações da Planeta FM 102.7