Concurso municipal valoriza produção escolar e promove consciência fiscal

A Prefeitura de Miraguaí, por meio do Grupo de Educação Fiscal Municipal, realizou na manhã de terça-feira, 17, a cerimônia de premiação do 4º Concurso de Desenho, Poema e Redação. O evento ocorreu na Câmara Municipal de Vereadores, com início às 9h30, reunindo autoridades, educadores, alunos e familiares.

A iniciativa tem como objetivo promover a educação fiscal nas escolas e conscientizar os estudantes sobre temas como o direito e o dever do cidadão, o controle social dos recursos públicos, a função dos tributos, a ética, e a importância do combate à sonegação fiscal e ao descaminho.

Participaram da solenidade o vice-prefeito Ricardo Barbosa Fink, o secretário municipal de Educação, Carlos Faccio, a coordenadora pedagógica Meridiana Sestari, além de diretores, professores e pais dos alunos premiados.

Durante o evento, o secretário Carlos Faccio destacou a importância da educação como motor para o desenvolvimento social:

“A educação nos permite superar desafios e alcançar objetivos. Projetos como este valorizam o ensino e o trabalho realizado nas escolas”, afirmou.

O vice-prefeito Ricardo Fink ressaltou a relevância da educação fiscal na formação de uma sociedade mais consciente e responsável:

“Ao compreender o funcionamento dos impostos e do orçamento público, o cidadão contribui para uma gestão mais eficiente e transparente dos recursos. Isso fortalece a democracia e o bem-estar de todos”, afirmou, reiterando o apoio da administração a iniciativas como essa.

Sobre o concurso

O concurso foi dividido em três modalidades:

Modalidade I – Desenho (2º ano – Anos Iniciais)

Modalidade II – Poema (5º ano – Anos Iniciais)

Modalidade III – Redação (9º ano – Anos Finais)

Foram premiados os três melhores trabalhos em cada categoria, além dos professores orientadores. Confira os vencedores:

Desenho – 2º ano

1º lugar: Douglas Rafael de Oliveira

Professora: Marisa de Fátima Dietrich – EMEF São Paulo

2º lugar: Romero Brodt Arruda

Professora: Lidiane Cristina Bulau Quinot – EMEF Lenira de Moura Lutz

3º lugar: Manuela Dickmann Duncke

Professora: Marisa de Fátima Dietrich – EMEF São Paulo

Poema – 5º ano

1º lugar: Ana Vitória da Silva

Professora: Vania Naegele Peter – EMEF Lenira de Moura Lutz

2º lugar: Laura Chairine Gria Cravalho

Professora: Vanice Calson – EEEF Osmar Hermann

3º lugar: Maria Luiza de Moura Pereira

Professora: Marisa de Fátima Dietrich – EMEF São Paulo

Redação – 9º ano

1º lugar: Danieli Marlen Hepp

Professora: Paula Denise Carniel Ceolin – Instituto Estadual Fagundes Varela

2º lugar: Lara de Souza Berlezi

Professora: Edinara de Oliveira Gonçalves – EEEF Osmar Hermann

3º lugar: Djnifer Leslye Bonnmann Pacheco

Professora: Marilise Zibetti – EMEF Lenira de Moura Lutz

Com informações da Planeta FM 102.7