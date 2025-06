Município reconhece apoio técnico da SDR em projetos agrícolas

Durante viagem à capital do Estado, o prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir Locatelli, esteve reunido com o secretário da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), Vilson Covatti. O encontro ocorreu em Porto Alegre e teve como objetivo reforçar o relacionamento institucional entre o município e o governo estadual.

Na oportunidade, o prefeito agradeceu à equipe da SDR pelos serviços prestados ao município, com destaque para o suporte técnico na elaboração de projetos voltados ao fortalecimento das ações de desenvolvimento rural em Vista Gaúcha.

Locatelli também manifestou reconhecimento pela inclusão do município nos programas estaduais Milho 100% e Terra Forte, iniciativas do Governo do Estado que visam impulsionar a produção agrícola e promover melhores condições de vida para as famílias do meio rural.

A Administração Municipal reafirma seu compromisso com a busca por parcerias e recursos que contribuam para o crescimento sustentável de Vista Gaúcha, especialmente por meio do incentivo à agricultura e ao fortalecimento das comunidades do interior.

Com informações da Rádio A Verdade