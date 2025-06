Inscrições abertas: Unimed Noroeste/RS oferece qualificação para cuidadores

Atenta ao cenário de envelhecimento acelerado da população e surgimento de doenças crônicas que necessitam de cuidados específicos, a Unimed Noroeste/RS realiza Qualificação para Cuidadores. A capacitação busca aperfeiçoar as técnicas dos cuidadores e familiares que são responsáveis por idosos e pessoas acamadas. As inscrições podem ser realizadas até o dia 27 de junho. A atividade é mais uma ação de saúde, cuidado e prevenção promovida pelo Viver Bem.

Os encontros serão realizados presencialmente, às terças-feiras, de 1º de julho a 19 de agosto, das 14h às 17h, totalizando 24 horas de capacitação. Os participantes receberão atestado de participação ao final. A qualificação será conduzida por equipe multiprofissional, composta por médicos, enfermeiros, nutricionista, farmacêutico, fisioterapeuta, assistente social e psicóloga.

Conforme o diretor de Desenvolvimento Humano e Sustentabilidade da Unimed Noroeste/RS, médico Renan Luis Marchant Gomes, a cooperativa cumpre um papel fundamental ao oferecer essa qualificação, fortalecendo o suporte à comunidade diante de uma realidade com demanda crescente por atenção especial ao envelhecimento. “Ter pessoas capacitadas para atender idosos e adultos com restrições físicas é essencial para garantir um cuidado seguro, humanizado e adaptado às necessidades desse público. Profissionais bem preparados contribuem para a prevenção de complicações, promoção da autonomia e redução de riscos, como quedas e lesões”, destaca o médico.

O investimento para participar da qualificação é de R$ 150,00 e as vagas são limitadas. As inscrições podem ser realizadas presencialmente no Espaço Viver Bem (Rua Pedro Hammarstron, nº 347 – próximo ao Hospital Unimed Noroeste/RS), das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, ou ainda pelo WhatsApp (55) 3331-9600 (opção 7 e, em seguida, opção 1).

Núcleo de Marketing e Comunicação

Textos: Fernando Goettems (MTb 16.209), Jaíse Schumann (MTb 17.199) e Paola Machado (MTb 20.080)