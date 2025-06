Unimed Noroeste/RS alerta para a prevenção de doenças respiratórias no inverno

Com a chegada do inverno, que tem início oficial nesta sexta-feira, 20 de junho, aumenta a incidência de doenças respiratórias, responsáveis por grande parte das internações hospitalares nesse período. Neste sentido, a Unimed Noroeste/RS faz um alerta à comunidade sobre os cuidados necessários durante a estação. Afinal, a prevenção é a melhor forma de proteger você e quem você ama.

A médica infectologista da Unimed Noroeste/RS, Paula Korsack, ressalta que a Influenza (Gripe), a Covid-19 e a Pneumonia são as infecções respiratórias mais comuns nessa época do ano e estão entre as principais causas de internação, especialmente aos grupos de risco: crianças menores de dois anos, idosos e pessoas com comorbidades respiratórias e cardíacas. Os sintomas iniciais podem ser semelhantes, com a presença de febre, fadiga e tosse, que não devem ser negligenciados. Caso persistam, é fundamental buscar avaliação médica.

Segundo Paula, a Pneumonia é a principal causa de internações hospitalares no inverno. “Ela pode ser provocada por vírus ou bactérias, afetando os alvéolos pulmonares e gerando inflamação. Por isso, fazemos um alerta para a prevenção, evitando que o quadro evolua a ponto de exigir internação. O mesmo vale para a Covid-19 e a Influenza, que continuam sendo ameaças à saúde”, destaca a médica.

A infectologista também orienta sobre a prevenção, salientando que passa por atitudes simples: “lavar as mãos com frequência, manter os ambientes ventilados e limpos, evitar locais fechados e com aglomeração, adotar uma alimentação equilibrada e praticar atividades físicas são atitudes fundamentais. E, claro, manter a carteira de vacinação em dia é o principal”. Segundo a especialista, as vacinas fortalecem o sistema imunológico e preparam o organismo para reagir com mais eficiência aos agentes infecciosos. Elas são uma das formas mais seguras e eficazes de proteger a saúde individual e coletiva. Com esse conjunto de cuidados, é possível reduzir significativamente o risco de contágio e complicações.

Núcleo de Marketing e Comunicação

Textos: Fernando Goettems (MTb 16.209), Jaíse Schumann (MTb 17.199) e Paola Machado (MTb 20.080)