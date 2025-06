Comunidade é convidada a participar da 8ª Conferência de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, em parceria com o Conselho Municipal de Saúde, promoverá no dia 25 de junho de 2025, a partir das 13h, a 8ª Conferência Municipal de Saúde de Tenente Portela. O evento será realizado no Centro Evangélico Martin Luther e tem como tema “O SUS que temos e o SUS que queremos!”.

A conferência tem como principal objetivo fomentar o diálogo entre os diferentes segmentos da sociedade, promover a troca de experiências e construir, de forma participativa, propostas voltadas ao fortalecimento das políticas públicas de saúde no município.

A atividade é aberta a toda a comunidade e representa um importante espaço de escuta, participação cidadã e controle social. A expectativa é que moradores, profissionais da saúde, representantes de entidades e demais interessados contribuam com ideias e sugestões para a qualificação dos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Tenente Portela.

A Administração Municipal reforça o convite para que a população participe ativamente deste momento democrático, colaborando para a construção de um SUS mais eficiente, humanizado e acessível.

