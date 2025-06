Município recebe apoio parlamentar para custeio da atenção primária

A deputada federal Reginete Bispo (PT) indicou uma emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil ao município de Miraguaí, por meio do Orçamento Geral da União de 2025. A destinação dos recursos atende à solicitação do diretório local do Partido dos Trabalhadores, articulada pelo secretário municipal de Saúde, Valdelirio Pretto da Silva (Pretinho).

Conforme ofício enviado ao prefeito Leonir Hartk (Neco), os recursos têm como finalidade o incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária em saúde, uma das áreas prioritárias do município.

A deputada Reginete Bispo destacou a importância da ação como parte de um esforço conjunto para o fortalecimento das políticas públicas de saúde, essenciais para garantir melhor atendimento à população.

O prefeito Neco e o secretário Pretinho agradeceram à parlamentar pela indicação, ressaltando que o valor será fundamental para qualificar os serviços prestados à comunidade. “Investir na atenção primária é garantir mais acesso, prevenção e cuidado às famílias de Miraguaí”, afirmaram.



Com informações da Planeta FM 102.7