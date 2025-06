Mobilização em Frederico Westphalen reúne produtores e autoridades

O prefeito de Miraguaí, Leonir Hartk (Neco), o vice-prefeito Ricardo Fink, agricultores e demais lideranças do município participaram, na sexta-feira, 20, de uma mobilização realizada no distrito de Osvaldo Cruz, no município de Frederico Westphalen.

O ato teve início por volta das 8h, na BR-386, reunindo produtores rurais, lideranças sindicais, autoridades locais e representantes de diversos municípios da região.

A principal pauta da mobilização foi a securitização das dívidas dos agricultores, com o objetivo de buscar soluções efetivas para enfrentar a crise que afeta a produção agrícola no Estado do Rio Grande do Sul. Entre as reivindicações, estão a renegociação das dívidas rurais, a prorrogação de prazos e o apoio ao Projeto de Lei 320/2025, de autoria do senador Luis Carlos Heinze (PP/RS), que também esteve presente no encontro.

A participação de lideranças de Miraguaí reforça o compromisso com as pautas do setor agrícola e a busca por alternativas que garantam a sustentabilidade da produção e a permanência das famílias no campo.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7