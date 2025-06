Conselho Municipal discute investimentos e demandas da saúde pública

O Conselho Municipal de Saúde de Vista Gaúcha realizou, na última semana, uma reunião para apresentar a prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre de 2025. O encontro foi conduzido pelo presidente do Conselho, José Olímpio Dornelles, com apoio do secretário municipal da Saúde, Ivair Gonçalves Vieira, e contou com a presença de representantes de comunidades e entidades locais.

Durante a reunião, foi apresentado o relatório de gestão da Secretaria Municipal da Saúde, com destaque para os investimentos realizados entre janeiro e abril de 2025. No período, foram aplicados R$ 2.617.760,96 em saúde pública no município. Deste total, R$ 2.012.991,48 são oriundos de recursos municipais, R$ 87.322,76 do Governo do Estado e R$ 517.446,72 do Governo Federal.

O valor investido representa 21,95% das receitas arrecadadas pela Prefeitura de Vista Gaúcha no período, evidenciando o comprometimento do município com a manutenção e qualificação dos serviços de saúde.

Além da prestação de contas, também foram apresentados os relatórios de atividades da Secretaria, o levantamento de demandas das comunidades e discutidos assuntos gerais relacionados à saúde pública local.

O Conselho Municipal de Saúde é composto por representantes de todas as comunidades do município, além de membros de entidades diversas, o que garante ampla representatividade e participação nas decisões sobre as políticas de saúde.

Durante o encontro, os conselheiros puderam apresentar sugestões, registrar demandas e contribuir com o debate, reforçando o papel do Conselho como espaço de diálogo e controle social na construção de um sistema de saúde mais eficiente e acessível para todos.

Com informações da Rádio A Verdade