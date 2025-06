7º BPM realiza formatura de lançamento da Operação SULMaSSP

Na manhã de segunda-feira, 23, foi realizada em Barra do Guarita a formatura de lançamento da Operação SULMaSSP, conduzida pelas guarnições do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM).

A Operação SULMaSSP é uma ação integrada entre as forças de segurança de diversos estados da Federação, com foco no enfrentamento à criminalidade em áreas de fronteira. O objetivo principal é intensificar o combate a crimes transfronteiriços e garantir maior segurança à população que vive nessas regiões.

Com a atuação coordenada entre os órgãos de segurança, a expectativa é reforçar a presença policial, coibir ações criminosas e promover uma maior sensação de segurança à comunidade.

A Brigada Militar reforça seu compromisso com a proteção da sociedade e destaca a importância da união entre as forças de segurança para o sucesso da operação.

Comunicação Social 7°BPM