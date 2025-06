Homem é preso com pistola e munições em Coronel Bicaco

A Brigada Militar reforça seu compromisso com a segurança da população e a retirada de armas ilegais de circulação.

Durante a abordagem, os policiais localizaram e apreenderam uma pistola Taurus, acompanhada de dez munições. A ação integra as atividades de fiscalização e combate ao porte ilegal de armas promovidas pela Brigada Militar na região.

Na manhã de segunda-feira, 23, Policiais Militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) efetuaram a prisão de um homem por porte de arma de fogo de uso restrito, no município de Coronel Bicaco.

