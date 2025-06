Governo do Estado anuncia investimento de R$ 21 milhões em reformas no Centro Estadual de Treinamento Esportivo

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) e da Secretaria de Obras Públicas (SOP), anuncia o investimento de R$ 21 milhões para reformas no Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete). O espaço, que completou 54 anos em 2025, fica localizado no coração do bairro Menino Deus, em Porto Alegre. O centro, administrado pela SEL, oferece à comunidade pista de atletismo, academia ao ar livre, ginásios poliesportivo, de ginástica e de lutas, espaço para esgrima, quadras de futebol, basquete, vôlei e tênis, além de abrigar projetos sociais voltados à juventude.

O investimento é parte do Plano Rio Grande , programa de reconstrução, adaptação e resiliência climática do Estado, liderado pelo governador Eduardo Leite. As reformas mais significativas acontecerão no ginásio poliesportivo e na pista de atletismo, além de intervenções nas quadras de areia, tênis e futebol 7. Ainda fazem parte do projeto melhorias e adequações nos ginásios de lutas e de ginástica, que recebem cerca de 800 crianças e adolescentes que praticam esportes de forma gratuita por meio de convênios com federações.

O secretário do Esporte e Lazer, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral, destaca a importância do complexo para o esporte gaúcho: “É um espaço público especial, que propicia à comunidade um lugar para a prática esportiva e o lazer. Essas reformas irão potencializar a estrutura para os nossos atletas e frequentadores em geral. O Cete é extremamente democrático, abrigando os treinamentos de atletas olímpicos e paralímpicos, bem como de usuários que utilizam o local para caminhadas, corridas e passeios. Investir no Cete é investir no esporte gaúcho", avalia o titular da pasta.

“O governo tem um olhar especial para a saúde e o bem-estar dos gaúchos. Por isso, damos atenção especial às melhorias no Cete, qualificando uma estrutura aberta a todos e que fortalece o esporte no Rio Grande do Sul”, afirma a secretária de Obras Públicas, Izabel Matte.

De acordo com a diretora do Cete, Nathalia Lauermann, esse investimento reforça a intenção do governo de que o centro esportivo seja, cada vez mais, um espaço para todos: “Aqui nós temos medalhistas, campeões mundiais, mas temos também pessoas que estão se recuperando de lesões. Pessoas que têm no esporte, na caminhada ali na pista, um momento de se conectar consigo mesmas, de se reencontrar. A reforma vai nos possibilitar ter ambientes muito mais inclusivos para que a gente possa reforçar a questão da acessibilidade”.

O investimento no Cete faz parte do Plano Rio Grande, programa de reconstrução, adaptação e resiliência climática do Estado -Foto: Divulgação

Reformas vão qualificar instalações esportivas



Os obras vão trazer melhorias para as diferentes instalações que compõem o Cete:

Ginásio poliesportivo -O ginásio poliesportivo do Cete serviu de abrigo emergencial a centenas de pessoas que tiveram que sair de suas casas durante a enchente de 2024. Por mais de dois meses, a estrutura foi utilizada de maneira emergencial, o que gerou danos ao espaço, além do desgaste natural dos equipamentos usados nas práticas esportivas. O investimento do governo visa a promover a adequação do espaço às normas técnicas e às demandas da comunidade. O valor previsto para esse investimento é de R$ 12 milhões.

Realizada por meio de edital, a obra prevê tanto melhorias nos equipamentos esportivos quanto a criação de estruturas para que o ginásio possa servir novamente de abrigo em caso de emergências climáticas. A intenção do governo do Estado é que o Cete possa ser um exemplo para os ginásios esportivos multiuso com estrutura para apoio humanitário que serão criados por todo o estado.

As principais reformas previstas no projeto são a ampliação da quadra esportiva, que terá 20 x 40 metros. Além disso, estão previstas a construção e a instalação de arquibancadas, reforma do telhado e adaptações para função humanitária, como construção de cozinha e refeitório, ampliação dos banheiros, instalação de gerador de emergência e elevador para acessibilidade.

Pista de Atletismo -Usada para o treino de atletas profissionais e amadores, a pista de atletismo do Cete passará por uma grande reforma. A obra será realizada por meio de edital, e a previsão de valor a ser investido é de R$ 7 milhões.

A nova pista será no padrão da Confederação Brasileira de Atletismo e da World Athletics. Será construída com o Sandwich System, um piso com camada superior dura combinada com uma estrutura de camada inferior com granulado de borracha reciclada, camada de coating (cobertura) em poliuretano, demarcação e pintura conforme as normas da CBAt e WA. A área total da pista de atletismo é de 6.900m².

A pista de caminhada, externa à pista de atletismo, também receberá reformas. A pista ganhará o piso Spray Coat, impermeável à água em toda sua extensão de 580 metros lineares e área total de 1.830m².

Áreas Específicas -Além das reformas de maior vulto, os demais espaços do Cete também receberão melhorias, com valor estimado de R$ 2 milhões. Estão previstas intervenções nas quadras de areia, tênis e futebol 7, além de modificações nos ginásios de lutas e ginástica, com adequações elétricas, hidráulicas e instalação de elevador para acessibilidade no ginásio de lutas. Por serem reformas mais pontuais e menos complexas, a previsão de início é ainda em 2025.



Centro Estadual de Treinamento Esportivo – Cete

Endereço:Rua Gonçalves Dias, 700 - Bairro Menino Deus, Porto Alegre

Horários de funcionamento:

• De segunda à sexta, das 6h às 21h

• Sábado, das 6h às 16h

• Domingo, das 6h às 13h

Contatos:

E-mail: [email protected]

Instagram: @diariocete