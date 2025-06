Lula e presidente do Benin discutem agricultura e conexão aérea

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o presidente do Benin, Patrice Talon , em reunião na tarde desta quarta-feira (25), no Palácio do Planalto, em Brasília.

O encontro repete a visita de Talon ao Brasil ocorrida em maio do ano passado.

Os dois presidentes discutiram o estreitamento da cooperação bilateral, em especial em matéria de agricultura e ensino técnico profissionalizante . Também reforçaram a importância do estabelecimento de conexão aérea direta entre o Brasil e o Benin para incrementar o comércio bilateral e fomentar o turismo de negócios e de lazer.

"Reiterei a prioridade do nosso governo com o continente africano e determinei a organização de missão com o propósito de examinar projetos concretos de cooperação com o Benin", escreveu Lula em uma postagem nas redes sociais para divulgar o encontro.

Pequeno país da África Ocidental, localizado no Golfo da Guiné, o Benin possui uma população de pouco mais de 10 milhões de habitantes e uma economia predominantemente agrária. O idioma oficial é o francês, em decorrência da colonização pelo país europeu.

Após a reunião bilateral, segundo o Ministério das Relações Exteriores, o presidente Talon manteve encontros com representantes da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI), no Palácio Itamaraty.