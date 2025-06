Polícia Civil de Redentora prende homem por descumprimento de medida protetiva

A ação integra os esforços contínuos das forças de segurança no combate à violência e no cumprimento das decisões judiciais, reforçando a importância das medidas protetivas como instrumento de defesa das vítimas.

Após o cumprimento do mandado e a realização das formalidades legais, o indivíduo será encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A ordem judicial foi expedida em razão do descumprimento de medida protetiva de urgência, determinada pelo Juízo da Comarca de Coronel Bicaco. A medida fazia parte de ações de proteção em casos de violência doméstica.

A Polícia Civil de Redentora, por meio dos agentes da Delegacia de Polícia do município, com apoio de integrante da equipe Protetor de Divisas e Fronteiras, cumpriu na última semana um mandado de prisão preventiva contra um homem de 25 anos.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.