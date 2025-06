Sicoob Creditapiranga leva educação financeira a 15 escolas com o Programa Financinhas em 2025

Em 2025, o Sicoob Creditapiranga dá um passo importante na promoção da cidadania financeira ao implementar o Programa Financinhas nas Escolas em 15 instituições de ensino da sua área de atuação. A iniciativa, desenvolvida pelo Instituto Sicoob, tem como objetivo levar educação financeira de forma lúdica e acessível a crianças do Ensino Fundamental.

As escolas participantes pertencem aos municípios de Itapiranga, São João do Oeste e Tunápolis, em SC, e em Crissiumal e Tenente Portela, no RS.

Com uma metodologia exclusiva e alinhada à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o programa aborda temas como consumo consciente, cooperação, sustentabilidade e autoconhecimento. Os alunos recebem materiais da Coleção Financinhas, composta por livros e recursos audiovisuais disponíveis em português, inglês e espanhol.

Além de beneficiar os estudantes, o programa também capacita professores por meio de uma plataforma online, oferecendo suporte pedagógico para que o tema seja trabalhado de forma transversal em sala de aula.

A iniciativa reforça o compromisso do Sicoob Creditapiranga com o desenvolvimento das comunidades onde atua, preparando as novas gerações para tomarem decisões financeiras mais conscientes e responsáveis.

Mais informações sobre o programa estão disponíveis no site oficial do Financinhas.

