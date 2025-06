No Estado, 120 hospitais já se ofereceram para ter leitos da Operação Inverno Gaúcho com Saúde

Ao todo, 120 hospitais do Estado já se ofereceram para abrir ou converter leitos durante a Operação Inverno Gaúcho com Saúde, do governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES). Serão leitos tanto com a habilitação estadual, que ficarão abertos por 90 dias – dando conta do aumento dos atendimentos de pacientes, principalmente com doenças respiratórias nos meses mais frios do ano –, como habilitação federal pelo Ministério da Saúde, que serão permanentes. O investimento total do governo gaúcho chega a R$ 133,1 milhões.

O novo aporte do governo no programa , de R$ 112,6 milhões, foi anunciado pelo governador Eduardo Leite e pela titular da SES, Arita Bergmann, no começo do mês - o valor se soma aos R$ 20,5 milhões divulgados no início de maio. Desse total, R$ 60 milhões são destinados para a criação de 400 novos leitos clínicos, de suporte ventilatório e UTI, e R$ 40 milhões para o custeio e compra de materiais e medicamentos.

De acordo com o Departamento de Gestão da Atenção Especializada (Dgae) da SES, os pedidos dos hospitais estão na fase final de análise, com a revisão pela equipe técnica para determinar o número exato dos leitos que serão habilitados, tanto estaduais como federais.

Nesta semana foram abertos dez leitos da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no Hospital São José, em Arroio do Meio, que funcionarão de forma permanente. Para mantê-los nos primeiros três meses, a instituição recebeu R$ 70,4 mil do programa Inverno Gaúcho com Saúde. Depois de 90 dias, enquanto não ocorrer a habilitação junto ao Ministério da Saúde, que assegura financiamento federal para o funcionamento, o Estado vai repassar recursos para mantê-los abertos.

Atendimento ágil e menos tempo de espera

Para dar conta do aumento do número de casos nos meses de inverno, a Operação Inverno Gaúcho com Saúde prevê a abertura de 400 novos leitos clínicos, de suporte ventilatório e de tratamento intensivo, nos hospitais de todo o Rio Grande do Sul neste ano. O investimento do governo do Estado será de R$ 60 milhões.

Nos hospitais onde já foram abertos, os novos leitos já ajudam a desafogar o atendimento de emergência, reduzindo o tempo de espera, principalmente dos pacientes com síndrome respiratória aguda (Srag). É o caso do Hospital de Arroio do Meio , onde os cinco leitos de UTI abertos na segunda-feira (23/6) já estão ocupados na quarta-feira (25/6) – outros cinco entrarão em funcionamento até sexta (27/6).

De acordo com o diretor-geral do hospital, José Clóvis Soares, os leitos complementam a oferta de atendimentos durante o inverno, quando a demanda dos pacientes aumenta 35%. “Esses leitos vieram complementar a demanda do Vale do Taquari e do Estado, já que são leitos regulados”, explicou. Os primeiros cinco leitos abertos fazem parte do Gerint, o sistema de gerenciamento de internações do Estado.

Ao habilitar os leitos com recursos estaduais, a Operação Inverno Gaúcho com Saúde possibilitou o início do funcionamento da UTI. Inaugurado em março de 2024 após um investimento de R$ 820 mil do programa Avançar na Saúde, também do governo do Estado, o setor aguardava a habilitação federal dos leitos para começar a receber pacientes.

Reforço em Campo Bom

“Com o aumento dos atendimentos de pessoas com síndrome respiratória, esses leitos são de extrema importância”, explicou a gerente de Enfermagem do Hospital Lauro Reus, em Campo Bom, Bruna Fernandes. “A gente consegue dar o suporte ventilatório adequado e evitar que os pacientes tenham uma piora no quadro clínico, salvando muitas vidas.”

Anúncio de quase R$ 5 milhões para o Hospital Lauro Reus, em Campo Bom, foi feito por Gabriel Souza em 14 de junho -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Em 14 de junho, a instituição inaugurou 15 leitos – dez pediátricos, destinados a pacientes até 18 anos, e cinco para adultos – com a presença do vice-governador Gabriel Souza e da secretária-adjunta da Saúde, Ana Costa. A abertura deu mais agilidade aos atendimentos em um momento de alta da demanda. Bruna afirmou que, em relação à média, houve crescimento de 75% a 80% nos pacientes em maio. Para junho, é esperado que o crescimento chegue a 100%.

“No inverno, por si só, já temos uma taxa de internação bem maior. Antes, muitas vezes tínhamos pacientes mais graves aguardando transferência para outros hospitais. “Alinhados aos leitos de internação, esses leitos têm sido muito efetivos”, ressaltou Bruna. “Agora conseguimos fazer o atendimento completo, prevenir a piora e fazer com que não precisem ir para outro lugar.”

Em Santo Antônio da Patrulha, ocupação chegou a 70%

Com um investimento de R$ 1,7 milhão do Estado, outros 30 leitos da Operação Inverno Gaúcho com Saúde foram abertos no Hospital Santo Antônio da Patrulha em 18 de junho. Nos primeiros dias, a unidade recebeu sete pacientes do Hospital de Rolante, que corria risco de alagamento. Com isso, 21 dos novos leitos, equivalentes a 70%, chegaram a ser ocupados. Atualmente, são dez.

Os leitos da Operação Inverno Gaúcho no Hospital Santo Antônio da Patrulha foram abertos na quarta-feira (18/6) -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

A expectativa do diretor da instituição, Jeremias da Silva, é de que os leitos proporcionem tranquilidade para o aumento nas internações que costumam ocorrer no inverno no local. “Costumamos ter um aumento de 40% nos casos de síndrome respiratória aguda de pacientes do município e da região”, explicou.