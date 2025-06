Epagri de Lages orienta sobre cuidados com pastagens e rebanhos no inverno

O pesquisador Cassiano enfrentou o frio no amanhecer da quarta, 25, para verificar pastagem e gado na Estação Experimental da Epagri, em Lages(Foto: Pablo Gomes, jornalista bolsista Epagri/Fapesc)

O inverno de 2025 mal começou e já deixou as temperaturas negativas e congelou superfícies em grande parte do território catarinense. Porém, mais do que belas paisagens, a geada intensa deve ser encarada também sob outra ótica.

A pecuária é uma das atividades que mais demandam atenção em dias gelados. E, embora tenham prática, experiência e conhecimento, os produtores precisam receber e estar atentos a orientações técnicas para cada vez mais saber o quê e como fazer, sem correr riscos nas plantações e nos rebanhos.

A Estação Experimental da Epagri em Lages (EEL), que realiza estudos com foco na pecuária , desenvolve há décadas trabalhos que buscam identificar e apontar alternativas de pastagens mais resistentes ao frio.

Paralelamente, profissionais qualificados repassam as melhores informações aos produtores, seja em visitas nas propriedades, em eventos ou por outras ferramentas de comunicação. O engenheiro-agrônomo Cassiano Eduardo Pinto, um dos pesquisadores da Estação, pulou cedo da cama na última segunda-feira, 25, e antes mesmo do sol nascer estava no campo.

Além de cumprir a missão de rotina, que inclui o acompanhamento in loco das pastagens e do gado, Cassiano gravou um vídeo com recomendações importantes, especialmente para ocasiões idênticas às que ele encontrou naquele momento: a temperatura negativa, o campo coberto por uma forte camada de gelo e os animais a céu aberto antes mesmo de clarear o dia.

“O conhecimento é o nosso principal insumo, e a tomada de decisões antes de acontecer o fenômeno que, neste caso é o frio, é fundamental para o produtor ter sucesso no sistema produtivo. E este é o papel da Epagri: gerar conhecimento para consolidar Santa Catarina como uma potência no agronegócio, com rentabilidade e sustentabilidade econômica, social e ambiental”, diz Cassiano.

Texto e imagens: Pablo Gomes, jornalista bolsista Epagri/Fapesc