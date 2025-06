Leite inaugura hemodiálise, pediatria e UTI pediátrica no Hospital de Clínicas de Passo Fundo

Com a participação do governador Eduardo Leite, foram inaugurados, nesta quinta-feira (26/6), os serviços de hemodiálise, pediatria e a UTI pediátrica do Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Os novos serviços foram concluídos e equipados por meio de um investimento de R$ 5,8 milhões do governo do Estado, por meio do programa Avançar.

“Quero começar dizendo, com toda convicção: feliz Dia das Crianças! Porque hoje a gente está inaugurando uma UTI pediátrica aqui em Passo Fundo, e se o tempo permitir, vou a Bento Gonçalves inaugurar outra UTI pediátrica por lá. Então hoje é dia de celebrar as crianças, com entregas que fazem diferença real na vida delas e das famílias”, afirmou o governador.

Os investimentos estaduais também contemplam as reformas dos andares da Unidade de Cuidados Intermediários (UCI), maternidade, internação, clínica médica e cirúrgica. A aquisição dos equipamentos da hemodiálise também contou com R$ 2 milhões oriundos do orçamento da União, a partir de uma emenda parlamentar proposta pelo deputado federal Pedro Westphalen.

“A gente sabe que ainda há desafios na saúde, especialmente nesse período de síndromes respiratórias agudas graves. Mas é inegável que hoje temos um sistema muito mais robusto, com melhores condições para cuidar das pessoas. E o mais importante: estamos resgatando algo fundamental, que é a capacidade de sonhar e realizar. Porque quem sonha e realiza pode sonhar mais – e é isso que queremos para o nosso Rio Grande”, completou o governador.

Com a reforma e novas aquisições, os pontos de tratamento de hemodiálise passarão de 20 para 35, podendo atender até 116 pacientes, em três turnos. Além de três salas de isolamento e uma sala geral, terá uma sala para observação, sala para procedimentos e três consultórios multiprofissionais, espaço de atendimento infantil e pediátrico e espaço com maior conforto para funcionários e pacientes. Também terá um sistema de tratamento de água diferenciado, de última geração com ultravioleta, osmose, duplo passo com filtros ultravioleta e gerador de ozônio para desinfecção do sistema e farmácia satélite no setor.

O governador Eduardo Leite e a secretária-adjunta da Saúde, Ana Costa, foram recebidos pela equipe do Hospital de Clínicas -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

“Essa entrega não é um improviso, é resultado de um planejamento concreto. Não se levanta de manhã e decide abrir uma UTI – é preciso obra, compra de equipamentos, dedicação das equipes. E tudo isso aconteceu aqui. É por isso que hoje entregamos uma estrutura essencial em tempos de síndromes respiratórias agudas graves, com qualidade e respeito à comunidade. O Hospital de Clínicas fez o seu dever de casa, mostrou sua capacidade de resposta e, por isso, passou de R$ 3 milhões para R$ 14 milhões em repasses estaduais. Isso é fruto de um trabalho sério, técnico e comprometido com a vida”, destacou a secretária-adjunta da Saúde, Ana Costa.

“O Hospital de Clínicas é um bom exemplo do nosso modelo de gestão eficiente e responsável. Já são mais de R$ 47 milhões investidos pelo Estado só em Passo Fundo – com ampliação de leitos, aquisição de equipamentos e novos espaços para acolher com dignidade quem depende do SUS. E é importante lembrar: até pouco tempo atrás, o Estado não conseguia sequer pagar em dia o que devia aos hospitais. Hoje, pagamos em dia e ainda investimos pesado”, destacou Leite.

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, ressaltou a parceria entre município, Estado e instituições de saúde. “A maioria dos prefeitos, quando vai a Porto Alegre, é para pedir dinheiro. E eu também peço. Mas a gente também entrega contrapartidas. Este hospital é um exemplo de como a comunidade, o município e o Estado podem trabalhar juntos pelo bem da saúde pública”, afirmou.

UTI pediátrica foi concluída e equipada no Hospital de Clínicas de Passo Fundo -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

O Hospital de Clínicas de Passo Fundo é referência macrorregional norte do Rio Grande do Sul para o Sistema Único de Saúde (SUS) que compreende os municípios da 6ª, 11ª, 15ª e 19ª Coordenadorias Regionais de Saúde, com sedes respectivamente nas cidades de Passo Fundo, Erechim, Palmeira das Missões e Frederico Westphalen. Também é referência para atendimento de procedimentos de alta complexidade em ortopedia e traumatologia, neurocirurgia, terapia substitutiva renal, oncologia e hemodinâmica. Segundo dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (Cnes), o Hospital de Clínicas de Passo Fundo tem 305 leitos disponíveis, sendo 212 pelo SUS.

Inauguração do SerMulher RS e certificações da Rede Bem Cuidar

Ainda em Passo Fundo, a secretária-adjunta da Saúde participou do ato de inauguração do SerMulher RS no Hospital de Clínicas de Passo Fundo e da solenidade de entrega da certificação da equipe amiga da mãe, parceria e criança para os municípios da 6ª CRS.

O SerMulher RS é um serviço de retaguarda da atenção primária à saúde que tem por objetivo o atendimento qualificado e especializado de mulheres com alterações nos exames de rastreamento de câncer de colo do útero e de mama, com suspeita de endometriose/adenomiose/miomatose, para investigação de infertilidade e no climatério.

A Rede Bem Cuidar RS é uma iniciativa do Governo do Rio Grande do Sul e tem o objetivo de qualificar e fortalecer a atenção primária à saúde no Estado, promovendo um cuidado mais humanizado, eficiente e centrado nas necessidades da população gaúcha.