Rede Bem Cuidar promove roda de conversa sobre nutrição na gravidez

Na tarde de quinta-feira, 26, o auditório da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Miraguaí sediou mais um encontro do Grupo de Gestantes da Rede Bem Cuidar. O momento reuniu futuras mamães em um ambiente de aprendizado, acolhimento e troca de experiências, tendo como tema central a “Alimentação Saudável na Gestação”.

A atividade foi conduzida pela nutricionista Vanessa Cassol, que compartilhou orientações importantes sobre a alimentação equilibrada durante a gravidez — fundamental tanto para o desenvolvimento saudável do bebê quanto para o bem-estar da gestante.

Durante o encontro, foram abordados temas como:

Escolha de alimentos ricos em nutrientes;

Importância da hidratação;

Cuidados com o consumo de ultraprocessados;

Dicas para montar refeições saudáveis no dia a dia;

Prevenção da diabetes gestacional por meio da alimentação;

Riscos do sobrepeso na gravidez, como hipertensão, parto prematuro e complicações no parto.

Além do conteúdo técnico, as participantes puderam tirar dúvidas, compartilhar vivências e receber orientações personalizadas, fortalecendo o vínculo com a equipe de saúde e promovendo o autocuidado neste período tão especial.

A ação integra as atividades contínuas da Rede Bem Cuidar, que busca oferecer suporte integral às gestantes do município, com foco na humanização do atendimento e na prevenção de complicações.

A Secretaria Municipal de Saúde destaca a importância desses encontros como estratégia de promoção da saúde materno-infantil e convida todas as gestantes de Miraguaí a participarem das próximas edições.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7