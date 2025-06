Declaração Anual de Rebanho 2025 deve ser entregue até 30 de junho

Produtores rurais têm até o dia 30 de junho para realizar a entrega da Declaração Anual de Rebanho 2025, documento obrigatório que fornece um retrato detalhado da produção pecuária no Rio Grande do Sul. Disponível desde 1º de abril, a declaração pode ser feita pela internet, por meio do Sistema de Defesa Agropecuária (SDA) – Produtor Online, ou presencialmente nas Inspetorias ou Escritórios de Defesa Agropecuária da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi).

Segundo o vice-presidente técnico da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), José Arthur Martins, a declaração é uma ferramenta essencial para a organização da atividade pecuária e para a segurança sanitária do Estado. “Essa declaração é importantíssima, não só para que o produtor declare a composição de todo o seu rebanho, com todas as espécies criadas na propriedade, mas também para que a Secretaria da Agricultura, no caso de um incidente de ordem sanitária, possa responder de forma mais rápida e eficiente”, afirma.

A Declaração Anual de Rebanho também auxilia na manutenção e ampliação de mercados. De acordo com a Febrac, as informações fornecidas ajudam a compor um panorama mais preciso da infraestrutura, dos controles sanitários e dos saldos de rebanhos nas propriedades, permitindo uma atuação mais estratégica do setor agropecuário.

A zootecnista Lívia Gazzo, especialista em ovinocultura de corte, destaca que a declaração impacta diretamente toda a cadeia produtiva, especialmente em setores mais frágeis como a ovinocultura. “Quando o produtor deixa de fazer a declaração de rebanho de forma correta e assertiva, toda a cadeia produtiva sofre as consequências. A produção que mais sofre com irregularidades atualmente é a ovinocultura de corte, devido às dificuldades comerciais da cadeia”, explica.

Lívia com o Carneiro Platão - Border Leicester / Foto: Acervo Pessoal

Lívia também chama atenção para a informalidade no comércio de ovinos, que compromete os dados oficiais do setor. “A alta taxa de informalidade no comércio de rebanhos de ovinos entre propriedades e também entre propriedade e consumidor final mantém a cadeia mostrando números aquém do potencial gaúcho, o que resulta em importações de um produto que poderia estar sendo comercializado no mercado interno”, completa.

A profissional ainda ressalta que a declaração pode ser feita com o auxílio de técnicos capacitados. “Zootecnistas, médicos-veterinários e engenheiros agrônomos estão preparados para auxiliar tanto nos aspectos técnicos quanto nos gerenciais da produção, incluindo o correto preenchimento da declaração. Mesmo propriedades com históricos de inconsistências podem ser ajustadas para refletir sua realidade, melhorando seu posicionamento no mercado.”

A recomendação é que os produtores não deixem para a última hora e mantenham os dados atualizados, garantindo assim a regularidade da propriedade e a segurança da produção gaúcha de alimentos de origem animal.

Prazo: até 30 de junho de 2025

Entrega online: SDA - Produtor Online

Entrega presencial: nas Inspetorias ou Escritórios de Defesa Agropecuária da Seapi



