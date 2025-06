Vice-prefeito de Vista Gaúcha representa Covatti Filho na entrega de R$ 1 milhão ao Hospital Santo Antônio

Na quarta-feira, 25, o vice-prefeito de Vista Gaúcha, André Danette, representou o deputado federal Covatti Filho (Progressistas) durante a cerimônia de entrega de um recurso no valor de R$ 1 milhão ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. A solenidade marcou um momento significativo para a área da saúde na região.

Durante sua fala, Danette parabenizou a presidente do hospital, Mirna Braucks, e toda a equipe da instituição pelo trabalho sério e comprometido que vem sendo desenvolvido em prol da comunidade regional. Ele destacou a relevância do Hospital Santo Antônio como referência em saúde e enfatizou que investimentos como esse são essenciais para aprimorar o atendimento e elevar a qualidade dos serviços prestados à população.

Os recursos entregues são oriundos de uma emenda parlamentar do deputado Covatti Filho, com o apoio da bancada do Progressistas na Câmara Federal. Segundo Danette, a conquista é fruto do esforço conjunto de diversas lideranças progressistas da região, incluindo prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

“O compromisso do nosso partido com a saúde regional é firme. Essa emenda não é apenas uma ação do deputado Covattinho, mas de todo o time progressista que trabalha unido para garantir melhorias reais na vida das pessoas. Estamos felizes por contribuir com um hospital que é referência e que merece cada investimento”, afirmou Danette.

A iniciativa reafirma o papel do Partido Progressistas como agente de desenvolvimento regional, especialmente na área da saúde. André Danette também reforçou seu compromisso de articulação com demais lideranças de Vista Gaúcha em benefício de toda a comunidade.

Com informações da Radio A Verdade