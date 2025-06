Homem armado assalta estabelecimento na Avenida Santa Rosa

Um assalto à mão armada foi registrado na tarde de domingo, 29, em um posto de combustíveis localizado na Avenida Santa Rosa, em Tenente Portela.

De acordo com imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, um homem armado rendeu a funcionária do caixa e fugiu logo após cometer o crime. A quantia levada não foi divulgada.

A Brigada Militar foi acionada imediatamente e segue realizando buscas na tentativa de localizar o suspeito. Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas de forma anônima às autoridades policiais.

Com informações da Rádio Líder