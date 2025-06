CI debate compartilhamento de infraestrutura por empresas concessionárias

A Comissão de Infraestrutura (CI) delibera nesta terça-feira (1º), a partir das 9h, sobre três propostas legislativas e quatro requerimentos. Na pauta está o Projeto de Lei(PL) 3.220/2019 , que trata da utilização e do compartilhamento de infraestrutura — como postes, dutos, condutos e servidões — por empresas prestadoras de serviços públicos, incluindo telecomunicações e energia elétrica.

Do senador Weverton (PDT-MA), o texto, que altera a Lei 9.472, de 1997 , já foi debatido em audiência pública realizada em maio e tem relatório favorável do senador Esperidião Amin (PP-SC), na forma de um substitutivo. A matéria ainda será analisada de forma terminativa pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Petróleo e gás

A comissão também poderá votar o Projeto de Lei Complementar (PLP) 154/2023 , do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), que muda a Lei de Responsabilidade Fiscal para assegurar maior transparência na destinação dos recursos oriundos da exploração de petróleo e gás natural.

O relator, senador Fernando Dueire (MDB-PE), recomenda a aprovação com emendas. Após passar pela CI, a proposta ainda será analisada pela Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC).

Outro item da pauta é o Projeto de Resolução do Senado(PRS) 3/2025 , que cria a Frente Parlamentar da Economia do Mar – Setor Náutico. Do senador Esperidião Amin, o texto tem parecer favorável do relator, senador Lucas Barreto (PSD-AP), e tem objetivo de incentivar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do setor náutico, com foco em turismo, pesca, transporte e indústria naval.

Requerimentos

Quatro requerimentos também estão na pauta. O REQ 52/2025 - CI solicita audiência pública para discutir a modelagem da concessão da BR-364, entre os municípios de Rondonópolis (MT) e Jataí-Rio Verde (GO). A iniciativa é do senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO).

Já o REQ 55/2025 - CI , dos senadores Marcos Rogério (PL-RO) e Esperidião Amin, pede audiência pública sobre a situação orçamentária das agências reguladoras federais. Segundo eles, a discussão é necessária diante dos impactos da atual conjuntura sobre a capacidade regulatória do Estado e a prestação de serviços públicos essenciais.

Outros dois requerimentos ( REQ 53/2025 - CI e REQ 54/2025-CI ), dos senadores Eduardo Gomes (PL-TO) e Cleitinho (Republicanos-MG), respectivamente, pedem a inclusão dos nomes de convidados para audiências públicas que já marcadas.