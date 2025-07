Parque do Rio Vermelho recebe plantio de novas mudas de espécies nativas

Iniciativa é da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde – Foto: Divulgação / Semae

O Parque Estadual do Rio Vermelho, em Florianópolis, amanheceu com novidades nesta segunda-feira, 30. A unidade de conservação recebeu na data, o plantio de 50 mudas de espécies nativas. A iniciativa é da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde (Semae), com apoio do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) e encerra, oficialmente, a programação do Junho Verde, em alusão à tradicional Semana do Meio Ambiente, celebrada anualmente em junho.

Para o secretário de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde, Emerson Stein, o plantio das mudas representa um ato de respeito e valorização do meio ambiente. “O plantio das mudas nativas marca o início de um trabalho importante, que tem como objetivo, valorizar aquilo que nós, seres humanos, recebemos de mais precioso, que é a natureza e toda a sua biodiversidade maravilhosa que nos cerca. Somos gratos ao governador Jorginho Mello pelo apoio em mais esta iniciativa de fomento à sustentabilidade no nosso estado”.

Foto: Reprodução/Secom SC

No local do plantio, está sendo realizado um trabalho de recuperação, onde ciprestes, conhecidas localmente como cedrinhos, plantas exóticas invasoras, estão sendo retiradas para dar lugar às espécies nativas da Mata Atlântica. As mudas plantadas são da vegetação de restinga. São elas: pitanga, araçá, aroeira-vermelha, olandi e ingá, todas frutíferas e nativas da flora da Mata Atlântica. Ao todo, serão recuperados no Parque Estadual do Rio Vermelho, 600 hectares.

A infraestrutura verde nas cidades proporciona diversos benefícios, como o equilíbrio térmico, melhora da qualidade do ar, regulação do ciclo da água, controle do clima local, mitigação das mudanças climáticas e proteção de ecossistemas frágeis.

“De modo geral, as espécies exóticas concorrem em nutrientes e espaço com as nativas. As exóticas destroem as demais vegetações e como estão há muito mais tempo no planeta Terra do que as plantas nativas, naturalmente, elas possuem uma capacidade maior de lutar contra as plantas nativas. Essa é a tendência dela. Por isso é importante todo esse trabalho de recuperação”, comenta Marcelo Verondino Duarte, coordenador do Parque Estadual do Rio Vermelho.