Para combater o risco de reintrodução do vírus do sarampo, Rio Grande do Sul intensifica vacinação

A Secretaria da Saúde (SES) lançou um plano emergencial para intensificar a vacinação contra o sarampo em 35 municípios considerados de alto risco para a reintrodução do vírus. A medida foi motivada pela confirmação de um caso importado da doença em Porto Alegre, em abril de 2025, e pelo aumento expressivo de casos nas Américas – 7.150 casos neste ano, segundo o boletim divulgado pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) com dados registrados até 14 de junho.

A vacinação é a única forma eficaz de prevenir o sarampo, doença altamente contagiosa e potencialmente grave, especialmente para crianças pequenas e adultos jovens. A cobertura vacinal de pelo menos 95% é essencial para evitar surtos e manter o estado livre da circulação do vírus. A vacinação será feita com os imunizantes Dupla Viral (sarampo e rubéola) e Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola), conforme a faixa etária.

A meta é vacinar todos os suscetíveis identificados durante a campanha. O plano de ação "Intensificação da Vacinação contra o Sarampo" e a Nota Informativa 9 do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) detalham as estratégias que estão sendo adotadas. As ações de mobilização devem ocorrer entre 23 de junho e 23 de setembro e tem como público-alvo a população entre 6 meses e 59 anos que não tenha esquema vacinal completo.

Algumas ações previstas

Intensificação das ações de bloqueio vacinal seletivo em até 72 horas após identificação de casos suspeitos;

Aplicação da dose zero da vacina em crianças de 6 meses a 11 meses nos municípios prioritários;

Busca ativa e vacinação seletiva em áreas de grande circulação, como escolas, aeroportos, estações de transporte e eventos de massa;

Revisão da situação vacinal de trabalhadores da saúde e da educação;

Registro nominal das doses aplicadas nos sistemas oficiais de informação.

Municípios prioritários

Os municípios prioritários incluem cidades de fronteira com Argentina e Uruguai, localidades turísticas da Serra e a capital Porto Alegre. A escolha se baseia em fatores como baixa cobertura vacinal, alto fluxo de turistas e mobilidade populacional. O municípios prioritários são:

Porto Alegre

Barra do Quaraí

Itaqui

Quaraí

Sant’Ana do Livramento

Uruguaiana

Garruchos

Pirapó

Porto Xavier

Roque Gonzales

São Borja

São Nicolau

Novo Machado

Porto Lucena

Porto Mauá

Porto Vera Cruz

Derrubadas

Tiradentes do Sul

Chuí

Jaguarão

Aceguá

Canela

Caxias do Sul

Gramado

Nova Petrópolis

Picada Café

São José dos Ausentes

Vacaria

Bento Gonçalves

Carlos Barbosa

Garibaldi

Guaporé

Nova Prata

Veranópolis

Farroupilha