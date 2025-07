200 anos: Comissão abre exposição sobre a Confederação do Equador nesta terça

Será aberta no Senado, nesta terça-feira (1º), a exposiçãoConfederação do Equador: Uma história de luta pela cidadania, promovida pela comissão temporária criada para comemorar o aniversário de 200 anos desse movimento revolucionário republicano ocorrido em estados do Nordeste contra o governo do imperador Pedro I. A cerimônia de abertura da exposição será às 14h no Salão Negro do Congresso Nacional. A presidente da comissão é a senadora Teresa Leitão (PT-PE).

Também serão lançadas publicações sobre o bicentenário da Confederação, que poderão ser baixadas gratuitamente na Livraria do Senado :

A primeira revolução constitucionalista brasileira: a Confederação do Equador no seu bicentenário , organizada pelo historiador André Heráclio do Rêgo

Confederação do Equador: a luta pela cidadania na construção do Brasil , organizada pelo professor George Felix Cabral de Souza

A Paraíba na Confederação do Equador , do professor Josemir Camilo de Melo

Os Mártires da Confederação do Equador no Ceará , organizado pelo historiador Júlio Lima Verde Campos de Oliveira

Confederação do Equador: a luta pela cidadania na construção do Brasil , organizado pelo professor Marcus Joaquim Maciel de Carvalho

Audiência pública

Às 15h, todos os autores e organizadores dessas publicações vão participar de audiência pública da comissão , no formato de seminário, na sala 19 da Ala Alexandre Costa.

Documentário

Em seguida será lançado o vídeoOutras Terras, Outras Gentes, segunda parte do documentárioUma outra independência, produzido pela TV Senado para a Comissão Temporária Interna em Comemoração aos 200 anos da Confederação do Equador. A primeira parte do documentário, intitulada Um herói sem rosto , foi lançada no final do ano passado.

O documentário trata do contexto em que foi criada a Confederação do Equador, em Pernambuco, que se espalhou por outros estados em meio aos eventos que levaram à independência do Brasil da coroa portuguesa e, posteriormente, à dissolução da Constituinte em 1823. O primeiro episódio destacou a participação de Frei Caneca no movimento.