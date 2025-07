Brigada Militar e Polícia Civil apreendem carga de cigarros e recuperam veículo em Crissiumal

Na noite de segunda-feira, 30, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), em conjunto com agentes da Polícia Civil, apreenderam uma carga de 25 mil maços de cigarros de origem estrangeira e recuperaram uma caminhonete Toyota Hilux com registro de furto/roubo.

A ação ocorreu durante a Operação Protetor de Divisas e Fronteiras, que visa combater crimes transfronteiriços na região.

O veículo recuperado havia sido furtado no município de Soledade (RS) e foi localizado em Crissiumal durante a operação. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

Ninguém foi preso durante a ação.

Comunicação Social 7ºBPM