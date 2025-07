Cápsula endoscópica: Hospital Unimed Noroeste/RS disponibiliza tecnologia única na região

Buscar inovações que aliem o conforto do paciente à alta precisão em diagnósticos, garantindo mais segurança, agilidade e qualidade no cuidado, é objetivo do Hospital Unimed Noroeste/RS. Por isso, a partir de agora o Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) oferece o exame de “Enteroscopia do intestino delgado com cápsula endoscópica”, que, não invasivo, consiste na ingestão de uma cápsula com uma micro câmera embutida, captando imagens do trato digestivo. O Hospital Unimed Noroeste/RS é o único na região a oferecer este exame.

Após a ingestão, a cápsula percorre sozinha o aparelho digestivo, seguindo os próprios movimentos do organismo, sem necessidade de interferência externa. Acompanha o paciente um aparelho leve, que recebe as imagens por transmissão de sinal sem fio. Ele fica com este dispositivo preso ao corpo e pode trabalhar e desenvolver atividades normalmente, após algumas horas é devolvido e a equipe técnica salva as imagens obtidas para posterior análise médica. A cápsula é expelida pelo corpo após evacuação.

Segundo a médica gastroenterologista Magda Bestetti, a cápsula endoscópica é indicada para a investigação de sangramento gastrointestinal oculto, anemia por deficiência de ferro, avaliação de diarreia crônica, controle de doença celíaca refratária e avaliação de tumores do intestino delgado. “É um exame que auxilia muito os diagnósticos em uma área mais difícil acesso para o gastroenterologista”, explica a médica. De acordo com o médico gastroenterologista Alexandre Bestetti, não substitui exames tradicionais como a endoscopia e colonoscopia. “A cápsula é uma alternativa e um recurso complementar para a investigação do trato digestivo”, complementa.

Realizado no Centro de Diagnóstico por Imagem, está disponível para beneficiários Unimed e clientes particulares, mediante prescrição médica. Mais informações com o CDI, pelo fone ou WhatsApp 55 3331 9600.

Núcleo de Marketing e Comunicação

Textos: Fernando Goettems (MTb 16.209), Jaíse Schumann (MTb 17.199) e Paola Machado (MTb 20.080).