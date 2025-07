Vista Gaúcha promove 7ª Conferência Municipal de Saúde no dia 2 de julho

Com o tema “Caminhos para um novo ciclo na saúde municipal”, a Secretaria Municipal de Saúde de Vista Gaúcha, em parceria com o Conselho Municipal de Saúde, realiza a 7ª Conferência Municipal de Saúde. O evento acontecerá na próxima quarta-feira, 2 de julho de 2025, com início às 13h30, no Auditório Michele Prates.

A conferência tem como objetivo promover um espaço de diálogo entre gestores, trabalhadores da saúde, usuários do SUS e a comunidade em geral, visando avaliar e propor diretrizes para a formulação das políticas públicas de saúde no município.

A programação contará com debates sobre os desafios enfrentados pelo sistema de saúde local, apresentação de propostas para melhorias no atendimento, além da escolha de delegados que representarão Vista Gaúcha em etapas regionais.

A participação popular é fundamental para garantir um sistema de saúde mais eficiente, inclusivo e democrático. Toda a comunidade está convidada a participar e contribuir com ideias e sugestões para construir um novo ciclo na saúde do município.

Com informações da Radio A Verdade