Derrubadas realiza Conferência Municipal para fortalecer os direitos da pessoa idosa

Na sexta-feira, 27, o município de Derrubadas promoveu a 1ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, realizada na Câmara de Vereadores. O evento foi organizado pela Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social, pelo CRAS e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

A conferência reuniu representantes do poder público, conselhos municipais e membros da comunidade local com o objetivo de discutir políticas públicas que garantam uma velhice digna, ativa e com direitos plenamente assegurados.

A programação teve início com uma apresentação cultural do Grupo de Canto e Coral do CRAS, coordenado pelo oficineiro Júnior Marques. Em seguida, o palestrante Carlos Eleandro de Oliveira conduziu a exposição “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”, que serviu como base para os debates em plenária.

Os participantes se dividiram para discutir os cinco eixos temáticos da conferência:

Financiamento das políticas públicas;

Fortalecimento da proteção à vida, saúde e cuidado integral;

Enfrentamento à violência e abandono;

Promoção do protagonismo e da participação social;

Fortalecimento dos conselhos de direitos da pessoa idosa como política de Estado.

Estiveram presentes o prefeito Miro Mulbeier; a primeira-dama e secretária de Habitação e Assistência Social, Rosimeri Marques; o vice-prefeito Cristiano Carvalho e sua esposa Joelma Führ Carvalho; além do presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Dorval Rodrigues.

Durante a conferência foram eleitos os delegados que representarão Derrubadas na etapa estadual: Bruna Kaufmann, Rosimeri Marques, Dorval Rodrigues e Nilza Nitsch. Eles serão responsáveis por levar as propostas construídas coletivamente, com foco no fortalecimento da participação da sociedade civil na formulação, execução e fiscalização de políticas públicas voltadas à pessoa idosa.

A conferência reafirma o compromisso do município de Derrubadas com a promoção dos direitos fundamentais da população idosa, por meio do diálogo, da escuta qualificada e da construção de estratégias integradas nas áreas de saúde, assistência social, moradia, transporte, cultura, educação, esporte e lazer.