Alunos e famílias criam bonecas com materiais recicláveis na EMEF Salto Grande

Durante o mês de junho, os alunos do 3º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Salto Grande, em Derrubadas, participaram de uma atividade repleta de afeto, criatividade e integração com a família.

Sob a orientação da professora Débora Simone Janke Selle, a turma desenvolveu um projeto inspirado no tema “Brincadeiras de Muitos Tempos e Lugares”, presente na apostila do Sistema de Ensino Aprende Brasil. A proposta era confeccionar bonecas utilizando materiais alternativos e recicláveis, como sabugo de milho, retalhos de tecido e sucatas — tudo com a colaboração dos familiares.

O resultado foi encantador! As crianças levaram suas criações à escola e compartilharam com os colegas o processo de confecção em casa, promovendo uma rica troca de experiências, memórias e aprendizados.

Mais do que uma atividade lúdica, o projeto fortaleceu os vínculos entre escola, alunos e comunidade, valorizando o envolvimento das famílias no processo de aprendizagem.

A iniciativa contou com o apoio da equipe diretiva e da coordenação pedagógica da escola, que destacam a importância do vínculo afetivo e da valorização cultural no desenvolvimento integral dos estudantes.