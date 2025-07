Município recebe emenda de R$ 100 mil para a saúde

Na manhã de segunda-feira, 30, o prefeito municipal de Barra do Guarita, Valcier Balestrin, recebeu em seu gabinete a visita do senhor José Alberto Panosso, acompanhado do assessor do deputado federal Osmar Terra.

Durante o encontro, José Alberto Panosso entregou, em mãos, o ofício referente à destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 100.000,00, destinada à área da saúde do município. A solicitação da emenda foi feita pelo vereador Fernando Magagnin, do MDB.

A administração municipal agradece especialmente ao deputado Osmar Terra, ao seu assessor, ao vereador Fernando Magagnin e a todos que colaboram com o desenvolvimento e o fortalecimento dos serviços públicos em Barra do Guarita.