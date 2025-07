Escola Tenente Portela promove ação educativa pelo Programa CIPAVE+

No dia 27 de junho, a Escola Estadual Tenente Portela realizou uma importante atividade de conscientização e diálogo com os alunos, em alusão à semana comemorativa dos 10 anos do Programa CIPAVE+ (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar).

A ação foi conduzida pelo professor Willian Graebin, responsável pela Comissão do Núcleo de Bem-Estar Escolar, com apoio da equipe diretiva. A palestra educativa envolveu as turmas do 1º ao 9º ano e teve como foco principal a prevenção à violência escolar, o combate ao bullying, o incentivo à valorização da vida e o fortalecimento de uma cultura de paz e empatia no ambiente escolar.

Durante o encontro, foram utilizados slides explicativos, vídeo-aulas e rodas de conversa com os alunos. Os temas abordados despertaram grande interesse e participação, com reflexões, perguntas e relatos de experiências por parte dos estudantes.

Para marcar a atividade, os alunos criaram murais coletivos expressando o que aprenderam e o que desejam para uma escola mais acolhedora e livre de violência.

“A educação para a paz começa com a escuta e o respeito. Com atividades como essa, damos passos importantes para uma convivência melhor entre todos", destacou o professor Willian Graebin.

A ação integra o calendário do programa CIPAVE-RS, promovido pela Secretaria Estadual da Educação, que tem como objetivo fortalecer a convivência escolar e combater todas as formas de violência nas escolas públicas do estado.

Os diretores Max Auler e Elio Girardi ressaltaram que a iniciativa foi bem recebida por professores e alunos, consolidando-se como mais uma etapa no compromisso da escola com uma educação integral, cidadã e promotora de valores humanos.