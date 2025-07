Com apoio do Programa Inverno Gaúcho com Saúde, Hospital Bom Jesus de Taquara inaugura dez novos leitos de UTI

O Hospital Bom Jesus de Taquara inaugurou, nesta terça-feira (1/7), dez novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, como parte da Operação Inverno Gaúcho com Saúde, promovida pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES). A iniciativa visa ampliar a capacidade de atendimento hospitalar durante os meses mais frios do ano, quando há maior incidência de doenças respiratórias.

Com investimento estadual de R$ 621 mil mensais, os novos leitos estarão disponíveis por 90 dias, totalizando um aporte de R$ 1,8 milhão. A unidade de internação adulto do hospital passa agora a contar com 20 leitos de UTI, dobrando sua capacidade de atendimento intensivo e beneficiando pacientes de todo o Rio Grande do Sul.

Em sua fala durante o ato de inauguração dos leitos, a secretária da Saúde, Arita Bergmann, justificou a criação do programa e os investimentos nele aportados. “Os indicadores de saúde estavam nos revelando duas situações muito preocupantes. A primeira: a baixa cobertura vacinal e os vírus, assim encontrando ambientes para fazer os estragos que estão fazendo. Vimos que, de cada dez pessoas que internavam, apenas uma tinha se vacinado. Então, isso nos deu um sinal de risco”, descreveu. “E passou a nos preocupar muito o número crescente de internações, inclusive de óbitos, e a necessidade de ampliarmos os leitos de suporte ventilatório, tanto para adultos quanto para crianças, e os leitos de UTI”, completou.

A prefeita de Taquara, Sirlei Teresinha, ressaltou que o evento simboliza a cooperação entre os governos municipal e estadual. “É a parceria que traz resultados”, disse.

“Hoje o Hospital Bom Jesus está de pé, funcionando e abrindo leitos, porque a gente tem essa grande parceria com o governo do Estado”, afirmou o presidente da mantenedora do hospital, a Associação Hospitalar Vila Nova, Dirceu Dal Molin.

Sobre o Programa Inverno Gaúcho com Saúde

Lançado em maio, o programa destina R$ 133,1 milhões para fortalecer a assistência à saúde no período mais crítico do ano. A meta é abrir até 400 novos leitos em todo o Estado, entre clínicos, de suporte ventilatório e UTIs, conforme a demanda.

Além dos leitos temporários com habilitação estadual, o programa prevê a criação de leitos permanentes com habilitação federal. Até o momento, 120 hospitais já aderiram à iniciativa, contribuindo para a ampliação da rede de atendimento.

Outros hospitais que já receberam leitos pelo programa:

Hospital São José (Arroio do Meio): dez leitos de UTI adulto

Hospital de Alvorada: cinco leitos de UTI adulto e cinco pediátricos com suporte ventilatório

Hospital de Santo Antônio da Patrulha: 30 leitos adultos

Hospital Lauro Reus (Campo Bom): 15 leitos de suporte ventilatório (dez pediátricos e cinco adultos).