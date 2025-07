Alunos preparam salada de frutas e aprendem sobre alimentação saudável

Na quinta-feira, 26 de junho, os alunos do 3º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Salto Grande, em Derrubadas, vivenciaram uma aula deliciosa e cheia de aprendizado! Acompanhados pela professora Débora Simone Janke Selle e pela nutricionista Luciani Moresco Eickhoff, os estudantes prepararam uma saborosa salada de frutas, com ingredientes trazidos de casa com o apoio das famílias.

A atividade teve como objetivo ensinar, de forma prática e lúdica, a importância de uma alimentação saudável. Durante a preparação do prato — feito sem adição de açúcar — os alunos aprenderam sobre as propriedades nutricionais das frutas, o valor das vitaminas e os cuidados com a saúde alimentar.

Após saborear a salada, os estudantes também participaram de uma atividade de produção textual, transformando a experiência vivida em conteúdo escrito. Foram elaborados diferentes tipos de textos, permitindo que a teoria se conectasse à prática de forma criativa e significativa.

A proposta faz parte do material didático do Sistema de Ensino Aprende Brasil e reforça a metodologia do “aprender fazendo”, promovendo a interdisciplinaridade e o protagonismo dos alunos no processo educativo.

A escola agradece à equipe diretiva, à coordenação pedagógica e à Secretaria Municipal de Educação pelo apoio à iniciativa, que integrou saúde, alimentação, escrita e trabalho em equipe em um momento especial de aprendizado.