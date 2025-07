Vista Gaúcha acelera modernização do Hospital Municipal

As obras de ampliação e reforma do Hospital Municipal de Vista Gaúcha avançam rapidamente. De acordo com o secretário de Saúde do município, Ivair Gonçalves Vieira, a primeira fase já foi concluída e a segunda etapa deve ser finalizada ainda neste mês de julho. Logo depois, a terceira parte da obra terá início.

“O andamento está muito bom. Já encerramos a primeira fase e, se tudo seguir como planejado, a segunda será concluída antes do fim do mês. A próxima etapa já está prevista para começar em seguida”, informou o secretário. Ele destaca que a estrutura interna do hospital foi completamente renovada, oferecendo um ambiente mais moderno e acolhedor aos usuários.

Além da parte interna, o projeto também prevê uma reestruturação completa da fachada e dos espaços externos. A licitação dessa etapa já foi realizada e a empresa contratada é a de André Parisotto. O investimento previsto para essa fase é de R$ 649.876,95.

“Estamos transformando o hospital por completo. O prédio vai ganhar uma nova aparência também por fora, tornando-se um espaço mais agradável para todos que passam por ali”, afirmou Ivair.

A expectativa é que todas as obras, internas e externas, estejam concluídas até o final de 2025, marcando uma nova fase para os serviços de saúde oferecidos no município.

Com informações da Radio A Verdade