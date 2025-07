Governo utiliza campanha em rádios e mídias digitais para reforçar importância da vacinação contra gripe

O governo do Estado, por meio da Secretaria Saúde (SES), lançou, na semana passada, uma campanha publicitária para alertar a população do Rio Grande do Sul sobre a importância da imunização contra o vírus da gripe (influenza). O material será veiculado em rádios e mídias sociais até 11 de julho.

Desde 15 de maio, a vacinação está disponível para toda a população acima de seis meses de idade, embora o foco seja principalmente os grupos prioritários, que são os mais suscetíveis às complicações da doença, como crianças, idosos e gestantes.

Para chamar a atenção, as peças da campanha possuem cores vibrantes e são dirigidas aos públicos mais vulneráveis à doença. O conteúdo convida as pessoas a comparecerem às unidades de saúde para se protegerem contra a gripe e utiliza frases como: "A vacina é gratuita, eficiente e muito segura”.

O imunizante disponibilizado protege contra as cepas mais recentes do vírus (A-H1N1 e A-H3N2 e B) e é capaz de reduzir o risco de casos graves, hospitalizações e mortes. A proteção efetiva começa cerca de 15 dias após a aplicação. A campanha de vacinação ocorre nessa época porque a circulação do vírus é maior no inverno.

Cenário de alerta

De acordo com informações do painel de hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave (Srag), o Estado registrou, até 1º de junho, 2.395 hospitalizações e 350 óbitos por influenza. Outro dado preocupante aponta que, em 2024, a cada cinco pessoas que foram internadas por problemas respiratórios em decorrência da gripe, quatro não haviam sido vacinadas contra o vírus.

Apesar da meta de 90% estipulada pela Estratégia de Vacinação do Ministério da Saúde, a cobertura vacinal de idosos, crianças e gestantes ainda não atingiu nem a metade do público previsto (47,93%). A atualização dos dados desta quarta-feira (2/7) mostra que 52% dos idosos, 36,94% das crianças e 27,92% das gestantes já foram vacinados no Rio Grande do Sul.

Sintomas da gripe

Febre

Tosse

Dor de garganta

Dor no corpo

Dor de cabeça

Em idosos, pode haver febre baixa e ausência de alguns sintomas típicos, o que exige atenção redobrada.

Medidas preventivas

Higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel

Cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar

Manter os ambientes ventilados

Evitar o contato próximo com pessoas gripadas

É recomendável que pessoas com quadro de síndrome gripal usem máscara, evitando a

transmissão para outras pessoas

Também é recomendável que pessoas com a saúde mais vulnerável utilizem máscara quando estiverem em ambientes com aglomeração, especialmente se eles forem fechados ou pouco ventilados.