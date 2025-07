Novo canal do Cliente PJ: mais segurança às empresas contratantes da Unimed Noroeste/RS

Buscando aperfeiçoar a experiência dos contratantes, a Unimed Noroeste/RS disponibiliza o novo Canal do Cliente PJ. Uma plataforma moderna, interativa e funcional, exclusiva para empresas que possuem planos de saúde oferecidos pela cooperativa médica. A migração para este novo modelo ocorreu no final do mês de junho.

Desenvolvido através da Unimed do Brasil, o novo Canal do Cliente PJ reúne informações essenciais exigidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), como o Extrato Pormenorizado, documentos, manuais, comunicados e atualizações relevantes para as empresas contratantes. Este novo canal também dá acesso ao “Portal do Contratante”, plataforma que permite incluir informações de beneficiários e dependentes.

Além disso, é um dos principais meios de comunicação entre a Unimed Noroeste/RS e seus clientes corporativos. O Canal do Cliente PJ também interliga as empresas, a Unimed Noroeste/RS e a ANS, proporcionando mais transparência, agilidade e facilidade na troca de informações. De acordo com a Unimed do Brasil, todas as empresas clientes deverão acessar o novo Canal e realizar seu cadastro.

Com o objetivo de oferecer sempre a melhor experiência aos clientes, a plataforma passará por novas atualizações sempre que necessário, garantindo assim a qualidade dos serviços prestados aos contratantes. Acesse o novo Canal do Cliente PJ pelo link: unimed.me/canalpj. Também disponível através do site da cooperativa: www.unimednoroesters.com.br (menu “Sou Cliente” / “Canal da Empresa”). Em caso de dúvidas, contate a Unimed Noroeste/RS.

Núcleo de Marketing e Comunicação

Textos: Fernando Goettems (MTb 16.209), Jaíse Schumann (MTb 17.199) e Paola Machado (MTb 20.080).