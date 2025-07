Tenente Portela realiza conferência com foco nos 20 anos do SUAS

Na terça-feira, 01, Tenente Portela sediou a 13ª Conferência Municipal de Assistência Social, reunindo autoridades locais, profissionais da área, representantes de entidades, equipes do CRAS e membros da comunidade no Centro Cultural. Com o tema “20 anos do SUAS: Construção, Proteção Social e Resistência”, o evento reafirmou o compromisso com a participação democrática e o fortalecimento das políticas públicas no âmbito da assistência social.

A programação contou com a palestra do especialista Carlos Eleandro de Oliveira, que conduziu uma reflexão profunda sobre cinco eixos temáticos centrais:

Universalização do SUAS: acesso integral com equidade e respeito às diversidades; Aperfeiçoamento contínuo do SUAS: inovação, gestão descentralizada e valorização profissional; Integração de benefícios e serviços socioassistenciais: fortalecendo a proteção social, segurança de renda e inclusão social; Gestão democrática e comunicação transparente: incentivo à participação social; Sustentabilidade financeira e equidade no cofinanciamento do SUAS.

Segundo a secretária municipal de Assistência Social e Habitação, Rosangela Fornari, a conferência foi fundamental para a construção coletiva de propostas que visam o aprimoramento da assistência social no município, com foco na ampliação do acesso da população aos direitos socioassistenciais.

“A mobilização dos diversos setores envolvidos demonstra o papel essencial do SUAS como instrumento de justiça social, dignidade e proteção. A partir de agora, o desafio é transformar essas discussões em ações concretas e buscar, junto aos governos estadual e federal, os recursos necessários para implementá-las”, destacou Rosangela.

A conferência também reforçou o compromisso do município com uma assistência social cada vez mais forte, participativa e centrada nas necessidades da população, especialmente dos mais vulneráveis.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela