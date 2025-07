Operação Cavalo de Troia resulta em cinco prisões e apreensões na região Celeiro

Na quinta-feira, 3, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Crissiumal, desencadeou a Operação Cavalo de Troia, coordenada pelo delegado William Garcez. A ação teve como objetivo o combate qualificado aos crimes de tráfico de drogas e extorsão.

Durante a operação, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva, expedidos com base em investigação policial. Além disso, um dos alvos foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada. No total, cinco pessoas foram presas.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos telefones celulares, drogas, uma arma de fogo, munições, balança de precisão e dinheiro.

As prisões ocorreram majoritariamente em Crissiumal, com exceção de uma investigada localizada em Ijuí. Após a formalização dos procedimentos legais, os detidos foram encaminhados ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanecerão à disposição da Justiça. A mulher presa em Ijuí foi recolhida à Penitenciária Feminina daquela cidade.

A operação contou com o apoio de diversas forças de segurança, incluindo as delegacias de Humaitá, Miraguaí, Três Passos, Redentora, Coronel Bicaco, Tenente Portela, Barra do Guarita, Campo Novo, Chiapetta, São Martinho e Santo Augusto; a Brigada Militar (Força Tática); a Polícia Penal de Santa Rosa, com cão farejador (K9); e o SIPAC das Delegacias Regionais de Três Passos e Ijuí.