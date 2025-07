Tenente Portela amplia horário de atendimentos na saúde com o programa “Inverno Gaúcho com Saúde 2025”

A população de Tenente Portela passa a contar com atendimentos em horário estendido por meio do programa Inverno Gaúcho com Saúde 2025, promovido pelo Governo do Estado em parceria com os municípios. A iniciativa busca reforçar a atenção primária à saúde durante o período mais frio do ano, quando aumentam os casos de doenças respiratórias e crônicas.

No município, os atendimentos estão sendo realizados na ESF 3, localizada no Centro, anexa à Secretaria Municipal de Saúde. O novo turno estendido funciona de segunda a sexta-feira, das 18h às 21h, facilitando o acesso da comunidade aos serviços de saúde após o horário comercial.

Durante esse período, a unidade está preparada para acolher pacientes com sintomas gripais, doenças crônicas e quadros respiratórios agudos. Além disso, a Sala de Vacinas também estará em funcionamento no turno estendido, oferecendo à população a possibilidade de atualizar a carteira vacinal, com destaque para a vacinação contra o vírus Influenza (H1N1) e outras vacinas previstas no calendário nacional.

A ação integra a estratégia estadual de prevenção e cuidado com a saúde dos gaúchos, reforçando a importância da imunização e do acompanhamento médico contínuo, especialmente nos meses de inverno.