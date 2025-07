7ª Conferência de Saúde reúne comunidade, gestores e especialistas

A Administração Municipal de Vista Gaúcha, por meio da Secretaria Municipal da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, promoveu na quarta-feira, 2, a 7ª Conferência Municipal de Saúde. O evento ocorreu no Auditório Michele Prates e contou com expressiva participação da comunidade local.

Com o tema “Caminhos para o Novo Ciclo de Saúde Municipal”, a conferência proporcionou um espaço fundamental de diálogo entre a população, os gestores públicos e os profissionais da área. Durante o encontro, foram debatidas as principais demandas e prioridades apontadas pelos moradores, que irão orientar a elaboração do novo Plano Municipal de Saúde para o período de 2026 a 2029.

A conferência também reforçou o papel do controle social no SUS (Sistema Único de Saúde), incentivando a participação ativa dos cidadãos nas decisões que impactam diretamente os serviços de saúde no município.

A palestrante convidada, Janaína Barbieri, contribuiu com reflexões relevantes sobre os desafios e perspectivas da saúde pública nos próximos anos.

Estiveram presentes o prefeito Claudemir Locatelli, o vice-prefeito André, o secretário municipal da Saúde, Ivair Gonçalves Vieira, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, José Olimpo Dornelles, e a presidente do Hospital Municipal, Arcila Maccari, além de secretários municipais, vereadores, conselheiros e representantes da comunidade.

A 7ª Conferência Municipal de Saúde reafirma o compromisso da gestão com uma saúde pública mais democrática, transparente e voltada às reais necessidades da população de Vista Gaúcha.

Com informações da Radio A Verdade