Rio Grande do Sul sediará principal evento mundial sobre águas pré-COP

O Rio Grande do Sul será o centro de um dos debates mais estratégicos do mundo sobre a crise climática. Em outubro, Porto Alegre receberá o evento internacional Águas em Transformação: Diálogos Globais para Resiliência e Cooperação, uma iniciativa do Programa Hidrológico Intergovernamental da Unesco, com apoio do governo do Estado.

O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite após reunião nesta sexta-feira (4/7), em Paris, entre representantes da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e a comitiva do Executivo estadual. O encontro discutiu os preparativos para o evento e aprofundou parcerias em outras frentes de cooperação – como os geoparques reconhecidos pela entidade e o fortalecimento da resiliência diante de desastres meteorológicos.

“O Rio Grande do Sul tem respondido aos impactos da crise climática com responsabilidade, planejamento e ação. Por meio do Plano Rio Grande, estamos reconstruindo o Estado com base em novos padrões de resiliência. Sediar esse evento internacional é uma oportunidade de compartilhar nossa experiência com o mundo e fortalecer parcerias em torno de soluções concretas”, afirmou o governador.

“O Rio Grande do Sul tem respondido aos impactos da crise climática com responsabilidade, planejamento e ação", disse Leite -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Liderado por Leite, o Plano Rio Grande é um programa de Estado criado para reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

Com a presença de representantes de 35 países, mais de mil participantes e 300 prefeituras brasileiras, o evento reunirá lideranças públicas e privadas, cientistas, jovens, organizações sociais e comunidades tradicionais. Os debates serão organizados em blocos temáticos e deverão resultar em uma declaração internacional sobre resiliência hídrica e diretrizes de políticas públicas a serem levadas à COP30, marcada para novembro, em Belém (PA).

Outros debates

Além do evento, a reunião com a Unesco também tratou da ampliação da visibilidade dos geoparques do RS, da cooperação em prevenção de desastres no Marco de Sendai e da continuidade de projetos em execução com a organização – como o Geração Consciente, o Educar para Inovar e o RS Seguro Comunidade.

Comitiva gaúcha foi recebida pela diretora-geral-adjunta da Unesco, Lídia Brito -Foto: Maurício Tonetto/Secom

A comitiva gaúcha foi recebida pela diretora-geral-adjunta da Unesco, Lídia Brito, e contou com a presença de autoridades da organização ligadas às áreas de água, ecologia, redução de riscos e parcerias estratégicas. A embaixadora Paula Alvez de Souza também participou do encontro.