Hospital Unimed Noroeste/RS adota novo protocolo no centro cirúrgico

Durante a realização de procedimentos cirúrgicos a paramentação desempenha papel fundamental, uma vez que os processos hospitalares exigem cuidados para proteger tanto os profissionais de saúde quanto os pacientes contra riscos biológicos. Na busca constante por oferecer um ambiente eficiente, o Hospital Unimed Noroeste/RS adotou novo protocolo, que iniciou-se na terça-feira, 1º de julho: os aventais cirúrgicos de algodão verde foram substituídos por modelos descartáveis azuis.

Estes aventais descartáveis são fabricados com materiais que garantem impermeabilidade e proteção contra fluidos biológicos, sendo que a utilização é de uso único. Isso reduz, significativamente, o risco de contaminação cruzada. A nova medida visa reforçar a segurança de todos os envolvidos nos procedimentos cirúrgicos, mantendo a excelência do atendimento.

Conforme o coordenador médico do Centro Cirúrgico do Hospital Unimed Noroeste/RS, anestesista Sidney Dambroz, a mudança qualifica ainda mais os procedimentos realizados na instituição. “Com essa atualização em seu protocolo, o Hospital Unimed Noroeste/RS reafirma seu compromisso com cada paciente, que confia em um atendimento de excelência prestado por profissionais qualificados, com o apoio de alta tecnologia e em conformidade com todas as normas de saúde”, destaca.

Outro fator que motivou a mudança no protocolo foi o compromisso da instituição com o meio ambiente. Com a adoção dos aventais descartáveis, haverá uma significativa economia de recursos. Antes, apenas do Centro Cirúrgico, eram higienizados cerca de 9 mil quilos de roupas por mês na Lavanderia. Com o novo protocolo, a estimativa é a redução de 60% deste montante. Além dos benefícios sanitários e ambientais, os aventais descartáveis são leves, fáceis de vestir e projetados para agilizar o preparo das equipes, tornando o processo ainda mais eficiente.

Núcleo de Marketing e Comunicação

Textos: Fernando Goettems (MTb 16.209), Jaíse Schumann (MTb 17.199) e Paola Machado (MTb 20.080)