Governo divulga lista de instituições selecionadas para prestar serviços especializados à população idosa

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), divulgou, nesta sexta-feira (4/7), a lista dos dez primeiros Serviços Especializados de Saúde da Pessoa Idosa habilitados no Rio Grande do Sul. A iniciativa integra o Programa Saúde 60+ RS , que tem como objetivo ampliar o cuidado ambulatorial especializado e regionalizado para pessoas com 60 anos ou mais classificadas como frágeis pela atenção primária ou que tenham sido diagnosticadas com demência.

Os serviços selecionados receberão um incentivo mensal fixo de R$ 120 mil ou R$ 130 mil, conforme a composição da equipe multiprofissional. A previsão é que o governo estadual invista anualmente R$ 31,2 milhões em 20 serviços especializados, garantindo cobertura para as 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS). A SES abrirá, em breve, um novo processo seletivo para habilitar mais instituições para o programa.

A seleção foi realizada conforme os critérios estabelecidos pelas portarias 140 e 145 da SES publicadas neste ano. Assim que cada serviço assinar as portarias de habilitação, há um prazo de 60 dias para o início das atividades. Os contemplados nesta primeira etapa do programa estão distribuídos em dez CRSs:

Novo Hamburgo (1ª CRS) – Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo

Tenente Portela (2ª CRS) – Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio

Pelotas (3ª CRS) – Cuidativa UFPEL

Santiago (4ª CRS) – Secretaria Municipal de Saúde (Centro de Especialidade)

Caxias do Sul (5ª CRS) – Associação Cultural e Científica Virvi Ramos

Marau (6ª CRS) – Associação Hospitalar Beneficente de Marau

Santa Rosa (14ª CRS) – Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa

Sarandi (15ª CRS) – Associação Hospitalar Vila Nova

Lajeado (16ª CRS) – Hospital Bruno Born

Panambi (17ª CRS) – Associação Hospital Panambi

As instituições que discordarem do resultado da seleção poderão interpor recurso em até cinco dias úteis, contados a partir desta sexta (4/7).

Atendimento especializado e acesso regulado

Os serviços do Saúde 60+ RS são voltados a pessoas idosas classificadas como frágeis, com base no Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional (IVCF-20) ou com diagnóstico de demência. A avaliação é realizada nas unidades Básicas de Saúde (UBS), por meio de um questionário com 20 itens que abordam aspectos como cognição, mobilidade, humor, comorbidades e atividades da vida diária.

As pessoas com pontuação igual ou superior a 15 pontos no IVCF-20 são encaminhadas para os serviços especializados pelo Sistema de Gerenciamento de Consultas (Gercon), respeitando critérios de regionalização.

Equipes multidisciplinares

Cada serviço terá uma equipe multiprofissional composta por médico, o qual pode ser de família e comunidade, generalista, geriatra ou neurologista; enfermeiro;, técnico em enfermagem; psicólogo; fisioterapeuta; e assistente social. Também poderão ser incluídos até dois profissionais adicionais, como farmacêutico, nutricionista, terapeuta ocupacional ou fonoaudiólogo, conforme a necessidade de cada local.